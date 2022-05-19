В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
7 минут назад

Лолита получит полмиллиона за роль в театре

Елена Прошина

Певица Лолита Милявская в 2022 году продолжит играть главную роль в спектакле «Женитьба» в театре «Модерн». По контракту с 20 мая и до конца года она заработает 543,5 тысячи рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на сайт Госзакупок.

Стало известно сколько зарабатывает Лолита в театре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным изданиям, полмиллиона рублей Лолита получит за исполнение роли в десяти спектаклях. Согласно условиям контракта, певица должна являться на репетиции по вызову завтруппой, самостоятельно и за свой счет поддерживать себя в форме и не занимать даты спектаклей другими проектами. Если показ перенесут по вине Лолиты, ей придется выплатить пени за каждый день просрочки.

Певица исполняет в спектакле «Женитьба» роль 26-летней Агафьи Тихоновны, которая безуспешно пытается выйти замуж. Первые постановки с участием Лолиты в театре «Модерн» прошли в прошлом году.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители