Стало известно сколько зарабатывает Лолита в театре

Певица Лолита Милявская в 2022 году продолжит играть главную роль в спектакле «Женитьба» в театре «Модерн». По контракту с 20 мая и до конца года она заработает 543,5 тысячи рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на сайт Госзакупок.

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По данным изданиям, полмиллиона рублей Лолита получит за исполнение роли в десяти спектаклях. Согласно условиям контракта, певица должна являться на репетиции по вызову завтруппой, самостоятельно и за свой счет поддерживать себя в форме и не занимать даты спектаклей другими проектами. Если показ перенесут по вине Лолиты, ей придется выплатить пени за каждый день просрочки.