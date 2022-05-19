Кучера призвал Шукшину извиниться за фейк об Агутине

Оскар Кучера в своем Telegram-канале раскритиковал Марию Шукшину за недостоверную информацию, которую она опубликовала про Леонида Агутина и Анжелику Варум. Актер также призвал коллегу извиниться.
"Если честно, я сейчас испытываю, так называемый, "испанский стыд". Опубликовали фейк и дрянь вы, а стыдно почему-то мне... Надеюсь, вы все удалите и принесете свои извинения", - написал артист.
Кучера утверждает, что поступок Шукшиной - "ниже плинтуса". Речь идет о посте в Telegram актрисы, где она утверждает, что Агутин и Варум выступили на благотворительном концерте в поддержку Украины.
"Как вы можете не зная человека, писать про него всякий бред? То, что какие-то мерзкие люди заявили их в афише, так на заборе тоже написано", - высказался Кучера.
Ранее Шукшина рассказала, что осталась довольна отсутствием России на "Евровидении". Она раскритиковала конкурс исполнителей.