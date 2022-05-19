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1 час назад

Сергей Лазарев купил квартиру в Москве в ипотеку

Lenta.ru

Российский поп-певец Сергей Лазарев приобрел недвижимость в ипотеку. Артист купил квартиру в московском районе Кунцево, где родился и вырос, сообщает Super.

Сергей Лазарев купил квартиру в Москве в ипотеку
Фото: ТАССТАСС

Лазарев сделал покупку 9 марта 2022 года. Квартира находится в жилом комплексе бизнес-класса 2008 года постройки, ее площадь составляет 110 квадратных метров. Объект обошелся певцу в 35 миллионов рублей.

Помимо новой квартиры в Кунцево, Лазарев владеет особняком в коттеджном поселке «Павлово» на Новорижском шоссе. Трехэтажный дом площадью 470 квадратных метров располагается на участке в 22 сотки. Артист купил объект в конце 2018 года, на данный момент недвижимость оценивается в 120 миллионов рублей.

В марте Лазарев рассказал, что в течение нескольких лет выплачивает ипотеку на дом. Он отметил, что многие артисты не могут позволить себе отдать внушительную сумму за жилье сразу, поэтому оформляют кредиты. По словам исполнителя, большая часть его доходов идет на запись песен, съемки клипов и зарплату творческому коллективу.

Шоу-бизнес,Сергей Лазарев,
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