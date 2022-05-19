Сергей Лазарев купил квартиру в Москве в ипотеку

Российский поп-певец Сергей Лазарев приобрел недвижимость в ипотеку. Артист купил квартиру в московском районе Кунцево, где родился и вырос, сообщает Super.

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Лазарев сделал покупку 9 марта 2022 года. Квартира находится в жилом комплексе бизнес-класса 2008 года постройки, ее площадь составляет 110 квадратных метров. Объект обошелся певцу в 35 миллионов рублей.

Помимо новой квартиры в Кунцево, Лазарев владеет особняком в коттеджном поселке «Павлово» на Новорижском шоссе. Трехэтажный дом площадью 470 квадратных метров располагается на участке в 22 сотки. Артист купил объект в конце 2018 года, на данный момент недвижимость оценивается в 120 миллионов рублей.