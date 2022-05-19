В Минске "приостановили" концерт Басты

Сайт по продаже билетов kvitki.by сообщил о «приостановке» концерта рэпера Басты (Василия Вакуленко) в Минске.

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Масштабное выступление должно было состояться 5 мая на стадионе «Минск-Арена». Однако теперь на сайте kvitki.by появилось оповещение: «Мероприятие приостановлено».

«Газета.Ru» попыталась связаться с представителями концертной площадки, но они не ответили на звонок.