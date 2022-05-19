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29 минут назад

Бородину разозлила поездка в метро

Елена Прошина

Телеведущая Ксения Бородина впервые за долгое время воспользовалась метрополитеном. Звезда пожаловалась в своих соцсетях на отсутствие социальной дистанции в подземке. Об этом пишет «Газета.ру».

Бородину разозлила поездка в метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бородина рассказала подписчикам, что накануне сильно опаздывала на мероприятие и чтобы сэкономить время спустилась в столичную подземку. Она пожаловалась на то, что в метро было огромное количество людей и никто не соблюдал дистанцию.

«Я такая злая... не могу просто! Вся мокрая, укладка не выжила. И мой водитель приехал быстрее меня», - написала ведущая.

Кроме того, Бородина пожаловалась на то, что поезд долго стоял на платформе в ожидании пассажиров.

«Просто стоим в вагоне пока, мне кажется, он в Бангладеш не превратится. Уже COVID on. Тут как бы 10 сантиметров между друг другом нет», — посетовала Бородина.

Поездка не оставила у Ксении приятных впечатлений, она выразила надежду, что ей больше не придется пользоваться этим видом общественного транспорта.

Ранее Бородина рассказала почему часто остается одна. По мнению звезды, мужчины не выдерживают ее внутренней силы. Сначала их эта сила привлекает, а потом они сдаются и начинают искать, что попроще, потому что там сразу видна их сила.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
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