Бородину разозлила поездка в метро

Телеведущая Ксения Бородина впервые за долгое время воспользовалась метрополитеном. Звезда пожаловалась в своих соцсетях на отсутствие социальной дистанции в подземке. Об этом пишет «Газета.ру».

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Бородина рассказала подписчикам, что накануне сильно опаздывала на мероприятие и чтобы сэкономить время спустилась в столичную подземку. Она пожаловалась на то, что в метро было огромное количество людей и никто не соблюдал дистанцию.

«Я такая злая... не могу просто! Вся мокрая, укладка не выжила. И мой водитель приехал быстрее меня», - написала ведущая.

Кроме того, Бородина пожаловалась на то, что поезд долго стоял на платформе в ожидании пассажиров.

«Просто стоим в вагоне пока, мне кажется, он в Бангладеш не превратится. Уже COVID on. Тут как бы 10 сантиметров между друг другом нет», — посетовала Бородина.

Поездка не оставила у Ксении приятных впечатлений, она выразила надежду, что ей больше не придется пользоваться этим видом общественного транспорта.