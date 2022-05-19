Адвокат Алешкин опроверг слова Лаврова о проплаченной позиции Галкина

Промоутер Сергей Лавров заявил, что антироссийская позиция Максима Галкина может быть проплаченной. Звездный адвокат Андрей Алешкин опроверг информацию для «ФедералПресс».
«Допускать и предполагать – это домыслы, которые не имеют под собой никакой основы. В последние время стало много таких заявлений ни о чем», – говорит Алекшин.
Адвокат не видит почвы для высказываний Лаврова. Позиция Галкин может быть противоречивой, но заявлять о том, что ему платят за слова и выступления – необоснованно.
«Запад и так «тратит миллиарды» на продвижение антироссийской позиции», – говорил Лавров «Актуальным новостям».
Но источник информации он действительно не назвал. Ранее «ФедералПресс» писал, что Пугачеву призвали вернуться в Россию.