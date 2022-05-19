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10 минут назад

Адвокат Алешкин опроверг слова Лаврова о проплаченной позиции Галкина

РИА "ФедералПресс"

Промоутер Сергей Лавров заявил, что антироссийская позиция Максима Галкина может быть проплаченной. Звездный адвокат Андрей Алешкин опроверг информацию для «ФедералПресс».

Адвокат Алешкин опроверг слова Лаврова о проплаченной позиции Галкина
Фото: ТАССТАСС

«Допускать и предполагать – это домыслы, которые не имеют под собой никакой основы. В последние время стало много таких заявлений ни о чем», – говорит Алекшин.

Адвокат не видит почвы для высказываний Лаврова. Позиция Галкин может быть противоречивой, но заявлять о том, что ему платят за слова и выступления – необоснованно.

«Запад и так «тратит миллиарды» на продвижение антироссийской позиции», – говорил Лавров «Актуальным новостям».

Но источник информации он действительно не назвал. Ранее «ФедералПресс» писал, что Пугачеву призвали вернуться в Россию.

Шоу-бизнес,Андрей Алешкин,Максим Галкин,Сергей Лавров,
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