Солист «Братьев Грим» назвал причины распада группы

Один из участников некогда популярной группы «Братья Грим» Константин Бурдаев рассказал, почему группа распалась. В шоу «Антонимы» музыкант поведал о том, что в определенный момент пути братьев разошлись. Об этом пишет «Газета.ру».

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В середине 2000-х годов песни группы «Братья Грим» звучали отовсюду. Хит «Ресницы» буквально не сходил с верхних строчек музыкальных чартов и получил множество наград. Но через пару лет популярности коллектив почти исчез из поля зрения слушателей. В 2009 году группа объявила о распаде. По словам Константина, причиной стало желание Бориса заняться чем-то другим.

«Ему (Борису - прим.) больше понравился андеграунд. А он человек такой упертый в своих намерениях. Он подумал, что надо себя полностью посвятить чему-то другому, иначе ничего не получится», — рассказал Константин.

Он также добавил, что Борис посчитал актуальный репертуар группы «несоответствующим его внутреннему состоянию».

Сейчас Константин периодически дает концерты, где один исполняет песни «Братьев Грим». Он отметил, что Борис не ездит на концерты, хотя многие композиции братья написали вместе.