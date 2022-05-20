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6 минут назад

Надежда Бабкина оценила жизнь у Кремля

Lenta.ruиещё 2

Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала, что живет в 10 минутах ходьбы от Кремля. Она оценила жизнь в центре столицы в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Надежда Бабкина оценила жизнь у Кремля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бабкина заявила, что ей нравится Москва, так как в этом городе она реализовала свои мечты. Среди преимуществ столицы артистка назвала тот факт, что она проживает в центральном районе.

«Я очень люблю Москву. Да и как не любить, ведь я в ней живу уже в два раза дольше, чем на своей малой родине, и именно здесь реализовала все свои мечты. К тому же живу в самом центре Москвы — напротив Московской консерватории, до Кремля 10 минут пешком», — рассказала певица.

По словам Бабкиной, в последнее время Москва изменилась в лучшую сторону благодаря деятельности мэра Сергея Собянина. При этом артистка не стала критиковать город за проблемы с движением на дорогах.

«Ну а пробки, которые все так ругают… Покажите мне то место, где пробок нет», — заявила Бабкина.

Ранее российский сценарист и продюсер Александр Олейников, который в 2013 году был соведущим в шоу «Вечерний Ургант», назвал Москву городом с лучшим в мире такси. По его словам, в этой сфере российская столица превзошла Нью-Йорк.

Шоу-бизнес,Александр Олейников,Надежда Бабкина,Сергей Собянин,
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