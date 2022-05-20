Надежда Бабкина оценила жизнь у Кремля

«Я очень люблю Москву. Да и как не любить, ведь я в ней живу уже в два раза дольше, чем на своей малой родине, и именно здесь реализовала все свои мечты. К тому же живу в самом центре Москвы — напротив Московской консерватории, до Кремля 10 минут пешком», — рассказала певица.