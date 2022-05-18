Загитова поделилась фото с празднования своего 20-летия

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась в соцсетях фотографиями с праздника по случаю своего дня рождения.

Фото: РИА Новости РИА Новости

18 мая спортсменке исполнилось 20 лет. Свой день рождения Загитова встретила в Дубае в компании подруг, среди которых олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряная призерка чемпионата мира среди юниоров Дарья Усачева.

Девушки преподнесли Алине корзину с цветами на пляже, а затем совершили морскую прогулку на катере. Вечером Загитова в компании подруг отметила свой праздник в ресторане.

Telegram-канал Алины Загитовой

Для торжественного вечера фигуристка выбрала маленькое черное платье сложного кроя.

Telegram-канал Алины Загитовой