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59 минут назад

Загитова поделилась фото с празднования своего 20-летия

Вероника Полынина

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась в соцсетях фотографиями с праздника по случаю своего дня рождения.

Загитова поделилась фото с празднования своего 20-летия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

18 мая спортсменке исполнилось 20 лет. Свой день рождения Загитова встретила в Дубае в компании подруг, среди которых олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряная призерка чемпионата мира среди юниоров Дарья Усачева.

Девушки преподнесли Алине корзину с цветами на пляже, а затем совершили морскую прогулку на катере. Вечером Загитова в компании подруг отметила свой праздник в ресторане.

Telegram-канал Алины Загитовой

Для торжественного вечера фигуристка выбрала маленькое черное платье сложного кроя.

Telegram-канал Алины Загитовой

Алина Загитова - самая титулованная спортсменка в российском фигурном катании. Она стала первой россиянкой, выигравшей все главные соревнования: Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы и Гран-при.

Шоу-бизнес,Алина Загитова,Анна Щербакова,
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