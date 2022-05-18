Загитова поделилась фото с празднования своего 20-летия

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась в соцсетях фотографиями с праздника по случаю своего дня рождения.
18 мая спортсменке исполнилось 20 лет. Свой день рождения Загитова встретила в Дубае в компании подруг, среди которых олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряная призерка чемпионата мира среди юниоров Дарья Усачева.
Девушки преподнесли Алине корзину с цветами на пляже, а затем совершили морскую прогулку на катере. Вечером Загитова в компании подруг отметила свой праздник в ресторане.
Для торжественного вечера фигуристка выбрала маленькое черное платье сложного кроя.
Алина Загитова - самая титулованная спортсменка в российском фигурном катании. Она стала первой россиянкой, выигравшей все главные соревнования: Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы и Гран-при.