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49 минут назад

Данко заявил, что Галкин «уничтожил» Пугачеву

Елена Прошина

Певец Данко считает, что юморист Максим Галкин намеренно лишил Россию Аллы Пугачевой. В беседе с Teleprogramma.pro он заявил, что с появлением комика она перестала петь песни и «быть творческой единицей».

Данко заявил, что Галкин «уничтожил» Пугачеву
Фото: ТАССТАСС

«Я считаю, что Галкин лишил страну Пугачевой. С его появлением она перестала петь нормальные песни, быть творческой единицей. Налицо то, что человек просто душит "наше все". И я уверен, что эти решения, — это его мнение», — сказал Данко.

По его мнению, Пугачева находится в «плену» у Галкина. Данко отметил, что в семейном плане певица может и расцвела с юмористом, но ту исполнительницу, которую «мы раньше знали, он уничтожил».

«Ни песен новых, ничего. Она превратилась в его тень. Мне кажется, супруг на нее очень давит. Сама Алла Борисовна отдалась воле своего мужа. Но она другого уровня человек», — пояснил он.

Подводя итог, Данко подчеркнул, что Пугачеву «надо освобождать от Галкина».

Напомним, что уже три месяца пара вместе с детьми живет в Израиле.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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