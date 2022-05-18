Данко заявил, что Галкин «уничтожил» Пугачеву

Певец Данко считает, что юморист Максим Галкин намеренно лишил Россию Аллы Пугачевой. В беседе с Teleprogramma.pro он заявил, что с появлением комика она перестала петь песни и «быть творческой единицей».
«Я считаю, что Галкин лишил страну Пугачевой. С его появлением она перестала петь нормальные песни, быть творческой единицей. Налицо то, что человек просто душит "наше все". И я уверен, что эти решения, — это его мнение», — сказал Данко.
По его мнению, Пугачева находится в «плену» у Галкина. Данко отметил, что в семейном плане певица может и расцвела с юмористом, но ту исполнительницу, которую «мы раньше знали, он уничтожил».
«Ни песен новых, ничего. Она превратилась в его тень. Мне кажется, супруг на нее очень давит. Сама Алла Борисовна отдалась воле своего мужа. Но она другого уровня человек», — пояснил он.
Подводя итог, Данко подчеркнул, что Пугачеву «надо освобождать от Галкина».
Напомним, что уже три месяца пара вместе с детьми живет в Израиле.