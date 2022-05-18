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1 час назад

Режиссер "Елок 9" прокомментировал слухи об отсутствии на съемках Светлакова и Урганта

Москва24

Информация о полном актерском составе девятой части кинофраншизы "Елки" пока является секретом. Так в беседе с "Газетой.ру" режиссер картины Евгений Кулик прокомментировал слухи о том, что Сергей Светлаков и Иван Ургант не участвовали в съемках.

Режиссер "Елок 9" прокомментировал слухи об отсутствии Светлакова и Урганта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Есть ли в новых "Елках" Иван Ургант и Сергей Светлаков, пока что секретик. Сюрпризов в фильме будет очень много. Надеюсь, очень скоро смогу рассказать и по поводу кастинга", – сказал он.

Кулик также рассказал, что в этот раз "Елки" впервые сняли с настоящим снегом. Съемки проходили в Карелии. Режиссер пообещал, что новый фильм будет "совершенно другого уровня", а смотреть его можно будет не только под Новы год.

Актеры Светлаков и Ургант информацию об их отсутствии в киноленте комментировать не стали. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге, в том числе в павильонах "Ленфильма", проходят съемки приквела фильма "Майор Гром".

Сюжет картины развернется за 20 лет до событий "Чумного доктора". Основным действующим лицом станет отец главного героя, Константин Гром: он пытается найти и обезвредить нового босса криминального мира по прозвищу Анубис, а его сын ввязывается в сомнительные авантюры, пытаясь заработать денег.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Евгений Кулик,Сергей Светлаков,Ленфильм,
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