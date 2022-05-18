Режиссер "Елок 9" прокомментировал слухи об отсутствии Светлакова и Урганта

Информация о полном актерском составе девятой части кинофраншизы "Елки" пока является секретом. Так в беседе с "Газетой.ру" режиссер картины Евгений Кулик прокомментировал слухи о том, что Сергей Светлаков и Иван Ургант не участвовали в съемках.

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"Есть ли в новых "Елках" Иван Ургант и Сергей Светлаков, пока что секретик. Сюрпризов в фильме будет очень много. Надеюсь, очень скоро смогу рассказать и по поводу кастинга", – сказал он.

Кулик также рассказал, что в этот раз "Елки" впервые сняли с настоящим снегом. Съемки проходили в Карелии. Режиссер пообещал, что новый фильм будет "совершенно другого уровня", а смотреть его можно будет не только под Новы год.

Актеры Светлаков и Ургант информацию об их отсутствии в киноленте комментировать не стали. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге, в том числе в павильонах "Ленфильма", проходят съемки приквела фильма "Майор Гром".