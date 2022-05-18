Джиган с детьми ужинали в саванне под смех гиен

Рэпер Джиган с семьей путешествует по Африке. Артист дарил корову одному из племен, ездил на сафари и показал, как ему удалось поужинать в саванне. Джиган, Оксана Самойлова и их четверо детей отправились на поздний ужин. Им накрыли на стол, они стали жарить мясо и на запах стали сбегаться хищники.

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Ужин проходил в темноте, вокруг стола были видны горящие глаза хищников. Самойлова и Джиган слышали смех гиен. Рэпер старался не нервничать, он призывал свою семью перестать беспокоиться и суетиться. Дочери и супруга артиста паниковали. Они понимали, что где-то в кустах находятся дикие звери и они не против присоединиться к их ужину.

Прием пищи закончился побегом в машину. Всем стало страшно настолько, что они не могли есть. За столом с Джиганом и его семьей при этом находился мужчина с ружьем. Его позвали, чтобы он, если что, мог обеспечить безопасность. Дочери звезды заявили, что пережили самый страшный ужин в своей жизни.