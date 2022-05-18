«Стараюсь быть счастливым»: Александр Балуев о жизни после ковида

«У человека наступает время в жизни, когда он радуется просто новому дню. И это правильно. Новый день наступил — и, слава богу. Солнце светит, пусть и не так тепло, как хотелось бы, но все равно хорошо. И можно снова строить планы. Езжу на гастроли. Так что жизнь продолжается!» — заключил Балуев.