«Стараюсь быть счастливым»: Александр Балуев о жизни после ковида

Актер Александр Балуев год назад переболел коронавирусом. Болезнь нанесла по его здоровью серьезный удар, в том числе сильно сказалась на его внешности. Восстановившись, Балуев продолжил сниматься в кино и выходить на сцену, а также ездит по стране с гастролями. Однако в интервью «Аргументам и фактам» он признался, что с возрастом ему стало сложнее чувствовать себя счастливым.
Балуев отметил, что в молодости все было намного проще, потому что любая победа вызывала удовлетворение и дарила чувство состоятельности.
«Но чем дольше живешь, тем сложнее быть счастливым. Хотя я стараюсь. Стараюсь быть счастливым», — сказал актер.
Также он добавил, что вкладывает в понятие «счастье» отсутствие потерь в жизни.
«У человека наступает время в жизни, когда он радуется просто новому дню. И это правильно. Новый день наступил — и, слава богу. Солнце светит, пусть и не так тепло, как хотелось бы, но все равно хорошо. И можно снова строить планы. Езжу на гастроли. Так что жизнь продолжается!» — заключил Балуев.
Напомним, что актер, сыгравший в десятках кинофильмов, в 2022 году впервые выступил в качестве режиссера и снял собственную картину «Отель». Дебют Балуева состоялся на XXX Всероссийском кинофестивале «Виват кино России!» в Санкт- Петербурге 14 мая.