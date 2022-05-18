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1 час назад

«Стараюсь быть счастливым»: Александр Балуев о жизни после ковида

Елена Прошина

Актер Александр Балуев год назад переболел коронавирусом. Болезнь нанесла по его здоровью серьезный удар, в том числе сильно сказалась на его внешности. Восстановившись, Балуев продолжил сниматься в кино и выходить на сцену, а также ездит по стране с гастролями. Однако в интервью «Аргументам и фактам» он признался, что с возрастом ему стало сложнее чувствовать себя счастливым.

«Стараюсь быть счастливым»: Александр Балуев о жизни после ковида
Фото: ТАССТАСС

Балуев отметил, что в молодости все было намного проще, потому что любая победа вызывала удовлетворение и дарила чувство состоятельности.

«Но чем дольше живешь, тем сложнее быть счастливым. Хотя я стараюсь. Стараюсь быть счастливым», — сказал актер.

Также он добавил, что вкладывает в понятие «счастье» отсутствие потерь в жизни.

«У человека наступает время в жизни, когда он радуется просто новому дню. И это правильно. Новый день наступил — и, слава богу. Солнце светит, пусть и не так тепло, как хотелось бы, но все равно хорошо. И можно снова строить планы. Езжу на гастроли. Так что жизнь продолжается!» — заключил Балуев.

Напомним, что актер, сыгравший в десятках кинофильмов, в 2022 году впервые выступил в качестве режиссера и снял собственную картину «Отель». Дебют Балуева состоялся на XXX Всероссийском кинофестивале «Виват кино России!» в Санкт- Петербурге 14 мая.

Шоу-бизнес,Александр Балуев,
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