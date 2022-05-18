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1 час назад

Сын Довлатовой запретил ей приходить на последний звонок

Елена Прошина

Ведущая Алла Довлатова рассказала поклонникам о повзрослевшем сыне. Оказывается, 17-летний отпрыск звезды запретил ей приходить на последний звонок. Об этом пишет «Газета.ру».

Сын Довлатовой запретил ей приходить на последний звонок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Павел Лютый в этом году заканчивает школу, но считает торжественную линейку «чистой формальностью». По этой причине он отказался принимать участие в праздничном концерте.

«Казалось бы, такой праздник… Но не для всех. Мой Паша считает последний звонок чистой формальностью. Не участвует в концерте. Заставляет себя идти на линейку, а мне вообще сказал не приходить. Но это же важное событие и для моего ребенка, и для меня», — рассказала артистка.

По словам Довлатовой, она расстроилась от такой просьбы сына, и пока не знает, как правильнее поступить. Телеведущая хочет побывать на линейке, но в то же время не готова ссориться с сыном.

Напомним, у Аллы Довлатовой четверо детей. Дочь Дарья и сын Павел родились от первого брака с бизнесменом Дмитрием Лютым. В 2007 году звезда вышла замуж за подполковника полиции Алексея Бороду, вместе они растят двоих детей — Александру и Марию.

Шоу-бизнес,Алексей Борода,Алла Довлатова,
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