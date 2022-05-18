Сын Довлатовой запретил ей приходить на последний звонок

«Казалось бы, такой праздник… Но не для всех. Мой Паша считает последний звонок чистой формальностью. Не участвует в концерте. Заставляет себя идти на линейку, а мне вообще сказал не приходить. Но это же важное событие и для моего ребенка, и для меня», — рассказала артистка.