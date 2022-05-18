Лолита пожаловалась на разлуку c дочерью

Певица Лолита Милявская призналась журналистам на фестивале «Жара Music Awards», что снова разлучилась с матерью и дочерью. Алла Дмитриевна Никифорова и 23-летняя Ева уехали из России после майских праздников.

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«У нас разные квартиры. Они вообще в другой стране находятся!» — цитирует артистку портал Teleprogramma.pro.

Лолита рассказывала в соцсетях о воссоединении с матерью и дочерью в начале марта 2022 года, они переехали к певице в Подмосковье из Киева. Майские праздники артистка провела с семьей, знаменитость говорила, что это был ее лучший отпуск.

Милявская недавно призналась, что у ее ребенка есть проблемы со здоровьем. Исполнительница родила раньше срока, и у девочки развилось заболевание — синдром Аспергера, при этом нарушении психического развития проявляются определенные трудности в социальном взаимодействии, выраженная неуклюжесть, а также ограниченный, повторяющийся круг интересов и занятий. Однако это не мешает Еве получать высшее образование.