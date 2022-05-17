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1 час назад

Врач назвала заболевание экс-жены Аршавина

Елена Прошина

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса может страдать от болезни Вегенера, заявила дерматовенеролог Ольга Балабан. Как сообщает «КП», эксперт назвала ее симптомами «провалившийся» нос, поражение органов дыхания и глаз.

Врач назвала заболевание экс-жены Аршавина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это может быть болезнь Вегенера — системный васкулит, при котором поражаются сосуды мелкого калибра: капилляры, венулы, артериолы, мелкие артерии и вены», — подчеркнула Балабан.

По словам врача, при этой патологии начинают отмирать ткани, из-за чего медики дают неблагоприятные прогнозы — замедлить развитие заболевания крайне тяжело. При этом пластические хирурги не решаются проводить операции таким пациентам из-за возможных проблем со здоровьем.

«Болезнь очень агрессивная, восстановить утраченный нос просто невозможно, — резюмировала Балабан.

Напомним, что ранее Аршавину выселили из роскошного дома бывшей свекрови. Она почти три года игнорировала просьбы женщины съехать из особняка, но в пенсионерка обратилась в суд, который обязал Аршавину покинуть жилье.

Шоу-бизнес,Андрей Аршавин,
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