Врач назвала заболевание экс-жены Аршавина

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса может страдать от болезни Вегенера, заявила дерматовенеролог Ольга Балабан. Как сообщает «КП», эксперт назвала ее симптомами «провалившийся» нос, поражение органов дыхания и глаз.

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«Это может быть болезнь Вегенера — системный васкулит, при котором поражаются сосуды мелкого калибра: капилляры, венулы, артериолы, мелкие артерии и вены», — подчеркнула Балабан.

По словам врача, при этой патологии начинают отмирать ткани, из-за чего медики дают неблагоприятные прогнозы — замедлить развитие заболевания крайне тяжело. При этом пластические хирурги не решаются проводить операции таким пациентам из-за возможных проблем со здоровьем.

«Болезнь очень агрессивная, восстановить утраченный нос просто невозможно, — резюмировала Балабан.