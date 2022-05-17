Астролог Василиса Володина высказалась о женитьбе Александра Гордона на студентке

Астролог Василиса Володина прокомментировала пятый брак телеведущего Александра Гордона. При этом 58-летний журналист не только женился на двадцатилетней арфистке Софилл Каландадзе, но и обвенчался с ней.

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Многие пользователи соцсетей раскритиковали шоумена. При этом критики нашли свои закономерности: по их версии, каждая невеста Гордона моложе предыдущей, при этом в последнее время ведущий делает выбор в пользу восточной внешности.

А астролог Володина нашла свою закономерность, лежащую в области ее компетенции. Она отметила, что у журналиста есть обыкновение жениться накануне затмения.

«Правда, есть одно но — таинство венчания само по себе может проводиться в любой день. У Бога нет плохих, - сказала Василиса. - Поэтому остается надеяться, что роспись пришлась на нормальный день».