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20 минут назад

Астролог Василиса Володина высказалась о женитьбе Александра Гордона на студентке

Суть событий

Астролог Василиса Володина прокомментировала пятый брак телеведущего Александра Гордона. При этом 58-летний журналист не только женился на двадцатилетней арфистке Софилл Каландадзе, но и обвенчался с ней.

Астролог Василиса Володина высказалась о женитьбе Александра Гордона на студентке
Фото: Личный архивЛичный архив

Многие пользователи соцсетей раскритиковали шоумена. При этом критики нашли свои закономерности: по их версии, каждая невеста Гордона моложе предыдущей, при этом в последнее время ведущий делает выбор в пользу восточной внешности.

А астролог Володина нашла свою закономерность, лежащую в области ее компетенции. Она отметила, что у журналиста есть обыкновение жениться накануне затмения.

«Правда, есть одно но — таинство венчания само по себе может проводиться в любой день. У Бога нет плохих, - сказала Василиса. - Поэтому остается надеяться, что роспись пришлась на нормальный день».

Гордон расписался со своей пятой избранницей несколько месяцев назад и некоторое время держал это событие в секрете. Родственники Софии отметили, что выбор девушки они приняли не сразу из-за большой разницы в возрасте.

Шоу-бизнес,Василиса Володина,Александр Гордон,
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