Водонаева поцеловала Бузову на вечеринке

Телеведущая Ольга Бузова устроила вечеринку в честь своего 18-летия на телевидении. В ходе праздничного мероприятия звезду поцеловала в губы Алена Водонаева. Об этом сообщает Peopletalk.
На праздник к Бузовой пришли многие звезды российского шоу-бизнеса. Поздравить ее с датой прибыли Анатолий Цой, Олег Верещагин, Лена Катина, Иван Дмитриенко, Андрей Малахов, Лаура Джугелия, Мария Погребняк и другие.
На мероприятие пришла и бывшая участница телешоу «Дом-2» Алена Водонаева, у которой с Бузовой была многолетняя война. Но теперь это позади, телеведущие шутили, договаривались об ужине и даже целовались в губы.
«У нас не было такой прям дружбы или поездок друг к другу в гости, но когда кому-нибудь из нас тяжело, мы всегда на связи, поддержим», — рассказала Водонаева.
Ранее Бузова рассказала как зарабатывала деньги до своей популярности. По ее словам, она соглашалась даже на низкооплачиваемую работу. Например, телезвезда мыла полы и посуду, подметала улицы перед занятиями в институте.