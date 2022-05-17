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30 минут назад

Водонаева поцеловала Бузову на вечеринке

Елена Прошина

Телеведущая Ольга Бузова устроила вечеринку в честь своего 18-летия на телевидении. В ходе праздничного мероприятия звезду поцеловала в губы Алена Водонаева. Об этом сообщает Peopletalk.

Водонаева поцеловала Бузову на вечеринке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На праздник к Бузовой пришли многие звезды российского шоу-бизнеса. Поздравить ее с датой прибыли Анатолий Цой, Олег Верещагин, Лена Катина, Иван Дмитриенко, Андрей Малахов, Лаура Джугелия, Мария Погребняк и другие.

На мероприятие пришла и бывшая участница телешоу «Дом-2» Алена Водонаева, у которой с Бузовой была многолетняя война. Но теперь это позади, телеведущие шутили, договаривались об ужине и даже целовались в губы.

«У нас не было такой прям дружбы или поездок друг к другу в гости, но когда кому-нибудь из нас тяжело, мы всегда на связи, поддержим», — рассказала Водонаева.

Ранее Бузова рассказала как зарабатывала деньги до своей популярности. По ее словам, она соглашалась даже на низкооплачиваемую работу. Например, телезвезда мыла полы и посуду, подметала улицы перед занятиями в институте.

Шоу-бизнес,Мария Погребняк,Лаура Джугелия,Анатолий Цой,Лена Катина,Олег Верещагин,Андрей Малахов,Ольга Бузова,
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