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47 минут назад

Пересильд рассказала о слезах в космосе

Елена Прошина

Участники фильма «Вызов» обсудили в эфире радио Sputnik космическую и наземную части съемок. Актриса Юлия Пересильд вспомнила, что плакать в космосе не очень-то удобно, так как слезы остаются на глазах как линзы.

Пересильд рассказала о слезах в космосе
Фото: ReutersReuters

По ее словам, однажды она из-за чего-то растрогалась, зашла в свою каюту и решила там немного поплакать.

«Плачу я, плачу, и вдруг одним глазом вижу в этом зеркальце: а слезы-то не текут! Я уже забыла, о чем плакала, но как истинная актриса и истинная женщина все же продолжаю плакать — а в зеркало смотрю. И думаю: так, погодите, а где слезы? И понимаю: это такая пленка образуется на глазе, как линза. Но если много-много плакать, то слезы чуть-чуть начинают отделяться», — вспомнила Пересильд.

В свою очередь, режиссер картины Клим Шипенко сообщил, что сейчас завершается подготовка к наземной части съемок. На этот раз космонавты станут актерами на земле. Он добавил, что «Роскосмос» предоставляет консультантов, а также космический «реквизит», который просто так не купишь в магазине.

Ранее Юлия Пересильд показала кадры, которые сама сняла в космосе. В ролике видно голубую планету и бескрайний черный космос вокруг. Видео актриса сопроводила песней «Мы — эхо» в собственном исполнении.

Шоу-бизнес,Клим Шипенко,Юлия Пересильд,Роскосмос,
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