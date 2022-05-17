Пересильд рассказала о слезах в космосе

Участники фильма «Вызов» обсудили в эфире радио Sputnik космическую и наземную части съемок. Актриса Юлия Пересильд вспомнила, что плакать в космосе не очень-то удобно, так как слезы остаются на глазах как линзы.
По ее словам, однажды она из-за чего-то растрогалась, зашла в свою каюту и решила там немного поплакать.
«Плачу я, плачу, и вдруг одним глазом вижу в этом зеркальце: а слезы-то не текут! Я уже забыла, о чем плакала, но как истинная актриса и истинная женщина все же продолжаю плакать — а в зеркало смотрю. И думаю: так, погодите, а где слезы? И понимаю: это такая пленка образуется на глазе, как линза. Но если много-много плакать, то слезы чуть-чуть начинают отделяться», — вспомнила Пересильд.
В свою очередь, режиссер картины Клим Шипенко сообщил, что сейчас завершается подготовка к наземной части съемок. На этот раз космонавты станут актерами на земле. Он добавил, что «Роскосмос» предоставляет консультантов, а также космический «реквизит», который просто так не купишь в магазине.
Ранее Юлия Пересильд показала кадры, которые сама сняла в космосе. В ролике видно голубую планету и бескрайний черный космос вокруг. Видео актриса сопроводила песней «Мы — эхо» в собственном исполнении.