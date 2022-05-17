Пересильд рассказала о слезах в космосе

«Плачу я, плачу, и вдруг одним глазом вижу в этом зеркальце: а слезы-то не текут! Я уже забыла, о чем плакала, но как истинная актриса и истинная женщина все же продолжаю плакать — а в зеркало смотрю. И думаю: так, погодите, а где слезы? И понимаю: это такая пленка образуется на глазе, как линза. Но если много-много плакать, то слезы чуть-чуть начинают отделяться», — вспомнила Пересильд.