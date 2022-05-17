Бритни Спирс пробежалась по пляжу топлес: видео

Американская певица Бритни Спирс проводит время на пляже в Мексике. Знаменитость делится с поклонниками видео со своего отдыха в социальных сетях.
В одном из роликов 40-летняя популярная исполнительница позирует перед камерой в мятном раздельном бикини. На следующих кадрах Спирс решила пробежаться по пляжу без верха от купальника, прикрывшись руками.
Некоторые пользователи соцсети раскритиковали звезду за «пробежку без лифа», сочтя ее безумной.
«Совсем крыша поехала»; «Ни стыда, ни совести»; «Зачем она это делает? Смотрится ужасно», – оставили свои комментарии они.