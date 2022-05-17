Бритни Спирс пробежалась по пляжу топлес: видео

Американская певица Бритни Спирс проводит время на пляже в Мексике. Знаменитость делится с поклонниками видео со своего отдыха в социальных сетях.

В одном из роликов 40-летняя популярная исполнительница позирует перед камерой в мятном раздельном бикини. На следующих кадрах Спирс решила пробежаться по пляжу без верха от купальника, прикрывшись руками.

Некоторые пользователи соцсети раскритиковали звезду за «пробежку без лифа», сочтя ее безумной.