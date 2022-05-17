MакSим рассказала о реабилитации после комы

После тяжелой болезни и комы, которую MакSим перенесла в прошлом году, певица возвращается к концертной деятельности. В разговоре с ведущими шоу «Мурзилки Live» звезда рассказала, как прошла ее реабилитация и поведала о творческих планах.

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По ее словам, период восстановления проходил нелегко, но ей помогла давняя привычка не ныть, несмотря ни на что и желание быстрее вернуться на сцену.

«Со мной занимались дыханием, даже на прогулку первое время выходили со мной вместе, потому что ходила я плохо. Но уже через месяц я стояла на руках даже, восстановление шло очень быстро. Мне не нравилось мое состояние, поэтому я решила в нем не жить», – цитирует звезду издание «7 дней».

Сейчас певица работает над новой песней и готовится к большому сольному концерту, который пройдет 17 июня на сцене Зеленого театра ВДНХ.

«Мы будем петь все самое любимое, все самое лучшее из накопленного, с большим составом музыкантов, как мы любим. Все будет максимально музыкально», – рассказала MакSим.

Концерт певица назвала «Спасибо», чтобы выразить свое чувство благодарности всем тем, кто переживал за нее. Вместе с MакSим на сцену выйдут ученики ее школы искусств.