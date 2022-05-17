В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
26 минут назад

MакSим рассказала о реабилитации после комы

Елена Прошина

После тяжелой болезни и комы, которую MакSим перенесла в прошлом году, певица возвращается к концертной деятельности. В разговоре с ведущими шоу «Мурзилки Live» звезда рассказала, как прошла ее реабилитация и поведала о творческих планах.

MакSим рассказала о реабилитации после комы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, период восстановления проходил нелегко, но ей помогла давняя привычка не ныть, несмотря ни на что и желание быстрее вернуться на сцену.

«Со мной занимались дыханием, даже на прогулку первое время выходили со мной вместе, потому что ходила я плохо. Но уже через месяц я стояла на руках даже, восстановление шло очень быстро. Мне не нравилось мое состояние, поэтому я решила в нем не жить», – цитирует звезду издание «7 дней».

Сейчас певица работает над новой песней и готовится к большому сольному концерту, который пройдет 17 июня на сцене Зеленого театра ВДНХ.

«Мы будем петь все самое любимое, все самое лучшее из накопленного, с большим составом музыкантов, как мы любим. Все будет максимально музыкально», – рассказала MакSим.

Концерт певица назвала «Спасибо», чтобы выразить свое чувство благодарности всем тем, кто переживал за нее. Вместе с MакSим на сцену выйдут ученики ее школы искусств.

Ранее менеджер MакSим Яна Богушевская заявила, что на предстоящем концерте не появится певец Егор Крид, с которым звезда записала обновленную версию своего хита «Отпускаю». По словам представительницы артистки, это будет первое большое выступление певицы после болезни, поэтому приглашенных звезд не планируется.

Шоу-бизнес,Крид,ВДНХ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители