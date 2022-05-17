Ваенга объяснила свою работу на огороде в одежде Dior

Российскую певицу Елену Ваенгу заметили в одежде Dior во время работы на огороде. Соответствующий ролик появился в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) исполнительницы.

На размещенных кадрах знаменитость показала посадку растений и теплицы на собственном участке. При этом пользователи сети обратили внимание, что для работы на приусадебной территории Ваенга выбрала толстовку упомянутого французского модного дома.

«В Dior на грядках самое оно», «Тяжелый люкс. Dior на грядках», «Наконец самая лучшая реклама для Dior», «Леночка, вы просто прелесть! Мне кажется Christian Dior на вас обидится», — отметили юзеры в комментариях под постом.

В свою очередь исполнительница объяснила свою позицию фразой «мне ехало-болело», указав, что ей безразлично чужое мнение. «Это вещи! Dior для меня, не я для Dior»», — заявила Ваенга в ответ на слова подписчиков.