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52 минуты назад

Ваенга объяснила свою работу на огороде в одежде Dior фразой «мне ехало-болело»

Lenta.ruиещё 1

Российскую певицу Елену Ваенгу заметили в одежде Dior во время работы на огороде. Соответствующий ролик появился в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) исполнительницы.

Ваенга объяснила свою работу на огороде в одежде Dior
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На размещенных кадрах знаменитость показала посадку растений и теплицы на собственном участке. При этом пользователи сети обратили внимание, что для работы на приусадебной территории Ваенга выбрала толстовку упомянутого французского модного дома.

«В Dior на грядках самое оно», «Тяжелый люкс. Dior на грядках», «Наконец самая лучшая реклама для Dior», «Леночка, вы просто прелесть! Мне кажется Christian Dior на вас обидится», — отметили юзеры в комментариях под постом.

В свою очередь исполнительница объяснила свою позицию фразой «мне ехало-болело», указав, что ей безразлично чужое мнение. «Это вещи! Dior для меня, не я для Dior»», — заявила Ваенга в ответ на слова подписчиков.

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Ранее в мае российская фотомодель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова поделилась фото в откровенном образе и вызвала споры среди фанатов. Знаменитость снялась в платье длины макси белого цвета бренда Loewe облегающего кроя. Наряд из блестящей ткани был оформлен высоким разрезом, оголяющим ногу, а также широким вырезом на спине. «Это так по-мусульмански», «Красотка», «Или трусы надень, или крестик сними», «Шикарная Настя», «Красивая женщина», — комментировали подписчики.

Шоу-бизнес,Анастасия Решетова,Тимати,Елена Ваенга,
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