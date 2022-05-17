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19 минут назад

«Парад извращенцев»: в Британии порадовались проигрышу на «Евровидении»

Елена Прошина

Журналист британского издания The Telegraph Тим Стэнли признался, что он безумно рад проигрышу Великобритании на «Евровидении» в этом году. Он назвал песенный конкурс «ерундой», хоть все почему-то и делают вид, что это не так.

«Парад извращенцев»: в Британии порадовались проигрышу на «Евровидении»
Фото: ReutersReuters

«Хорошо, что Британия проиграла на "Евровидении", ведь если бы конкурс пришлось проводить британцам, они бы потеряли себя и стали как европейцы, которые уже и на европейцев не похожи», – цитирует автора ИноСМИ.

По мнению Стэнли, это должен быть конкурс «разнообразия», но с каждым годом он становится однообразным и совсем неевропейским. Победу Украины журналист счел удачной возможностью избежать проблем с принятием «Евровидения» в Великобритании в 2023 году.

«"Евровидение-2023" состоялось бы в придорожном баре с платным буфетом неподалеку от трассы M4, а шоу вела бы какая-нибудь псевдозвезда, и пока я наслаждался бы тем, как ведущий обсуждает грудастых артисток, наши европейские гости видели бы Великобританию не в самом лучшем свете», - написал Стэнли.

Читатели издания сравнили «Евровидение» с «парадом извращенцев», за который британцев заставляют платить. Есть и те, кто предложил поменять формат и превратить шоу в соревнования по политической популярности. А некоторые предположили, что Великобритания все-таки может принять у себя конкурс в следующем году, так как ее попросит об этом Украина.

Напомним, на конкурсе «Евровидение» в этом году победила Украина. Группа Kalush Orchestra одержала победу с песней Stefania, посвященной матери одного из участников. В общей сложности Украина набрала 631 балл, а Великобритания – 466 баллов. При этом по итогам голосования жюри Украина была всего лишь на 4 месте.

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