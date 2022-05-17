Советская и российская певица Алла Пугачева рассказала, что вернется в Россию осенью. Об этом она сообщила корреспондентам «Известий».

«Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», — ответила артистка.

Пугачеву сопровождал ее супруг, телеведущий Максим Галкин, который не прокомментировал обращенный к жене вопрос.

В начале марта стало известно об отъезде Пугачевой и Галкина в Израиль. По словам исполнительницы, пара покинула страну, чтобы провести с детьми отпуск, а также поправить здоровье. Ранее появились слухи о том, что знаменитость подыскивает детям школу на территории государства, где сейчас находится.

Юморист Максим Галкин опубликовал в на своей странице в одной из соцсетей фотографию супруги певицы Аллы Пугачевой в окружении музыкантов Бориса Гребенщикова и Андрея Макаревича. Фото было сделано в Израиле, куда российские звезды перебрались в начале весны.

mazgalkinru/Instagram (организация запрещена в России) (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Галкин сопроводил снимок комментарием: «Три звезды – три светлых повести». При этом комментарии под снимком закрыты.

Галкин и Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри с середины марта находятся в Израиле.

Юморист Максим Галкин признался, что покинул Россию и уехал в Израиль из-за возникших финансовых трудностей. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на странице в соцсети.

«Не упрекайте меня в предательстве. Предательства здесь нет», — заявил артист.

Галкин также рассказал, что 24 февраля, когда началась российская спецоперация на Украине, он находился в Москве, а не в Израиле.

По его словам, в течение последующих двух дней были сорваны рекламные контракты, были потеряны деньги как за рекламу, так и за концерты, поскольку в разных российских городах были отменены концерты юмориста.

В итоге было принято решение переехать в Израиль. При этом Галкин подчеркнул, что продолжает с трепетом относиться к российскому зрителю и хочет снова выступать перед соотечественниками.

Ранее Галкин заявил, что готов выступать в России.

Телеведущий Максим Галкин заявил в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), что все билеты на 12 июньских концертов в Израиле были распроданы.

«Дорогие друзья, закончились билеты на все заявленные 12 концертов в июне в Израиле. Я с нетерпением жду нашей встречи», — сказал Галкин.

Телеведущий также добавил, что по многочисленным просьбам поклонников решил организовать дополнительный концерт. Мероприятие состоится 17 июня в городе Нес-Циона.

Нельзя забирать у человека то, что принадлежит ему по праву, заявил звёздный юрист Андрей Алёшкин, комментируя слова художника Никаса Сафронова о необходимости лишить певиц Лолиту и Аллу Пугачёву пенсии. В беседе с «ФедералПресс» адвокат назвал Примадонну «эпохой».

Любые рассуждения на эту тему сильно понижают социальный статус тех, кто это предлагает. Пугачёва — это эпоха, она заслужила быть той, кем она является, — подчеркнул Алёшкин.

Сафронов отметил, что пенсии надо давать рабочим, медсёстрам, учителям, военным, сотрудникам МЧС и ГИБДД. Живописец отметил, что у публичных личностей никакой необходимости получать пенсию нет. Он заявил, что отдаёт её на благотворительность. Алёшкин не согласился с такой точкой зрения и отметил, что подобные рассуждения сильно понижают социальный статус Сафронова.

Дела Аллы Пугачевой и Максима Галкина не дают покоя общественности. Каждый считает нужным обсудить ее отъезд из страны. И хотя Примадонна уверяет, что вернется, многие не верят ее словам и поговаривают об эмиграции.

Но Пугачева не намерена перевозить всех родственников в другие страны. Наоборот, она поддерживает их и даже раздает советы. Так, Никита Пресняков признался, что позванивает звездой бабушке.

«Я периодически ей звоню, чтобы просто поделиться новостями или получить совет, как бороться с внутренними переживаниями», — признался Пресняков.

Отметим, что сейчас Никита живет на даче Пугачевой вместе со своей женой Аленой. Парочка поженилась пять лет назад. Артисту помогают сохранить союз наставления звездного папы, который считает, что любой конфликт нужно уметь увести в юмористическое русло.

«Может быть, поэтому у нас с женой нет ссор», – рассказал музыкант.

Отметим, что пока Алла Пугачева за границей, ее внук устраивает громкие тусовки на даче. Правда, в роскошном особняке он не появляться. За домом приглядывают специальные прислуги.

Никита Пресняков – российский актер и певец, а по совместительству внук Аллы Пугачевой сообщил, что замок звездной пары в деревне Грязь не продается. По его словам, данная информация фальшива.

Напомним, что ранее в Сети была информация о продаже замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина за 400 000 евро. Еще говорилось, что звездная пара хочет переехать из Израиля в Латвию.

«Алла не продает замок. В Латвии она с Галкиным жить тоже не будет. Все новости об этом – фальшивые. Могу порекомендовать – не верьте тому, что говорят в сети, особенно, если голос за кадром произносит лживую информацию», — рассказал Никита.

Российский певец Филипп Киркоров попросил остановить «охоту на ведьм» в России. Свое обращение он опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Киркорова, он все чаще стал обращать внимание на агрессию людей друг к другу.

«Ведь этого только и хотят наши западные, так сказать, партнеры — разжечь внутренние распри», — сказал он.

По словам певца, когда он видит «клеймение людей, не совсем согласных», ему становится горько.

«Вы, охотники на ведьм, лишь только усугубляете внутренний раскол», — заявил Киркоров. По его мнению, в настоящее время публичные люди должны объединяться. «А вы начинаете гнобить. И кто к вам после этого обернется?» — задался вопросом он.

Артист призвал перестать «отрезать куски от общества», иначе «останется один скелет, на котором с удовольствием спляшут», а также попросил прекратить нападки на Максима Галкина и Аллу Пугачеву.

25 апреля Филиппу Киркорову запретили въезд в Эстонию на пять лет. Такое решение связано с тем, что артист поддержал спецоперацию России на Украине. После этого певец пожалел своих эстонских поклонников и заявил, что выступит перед ними, когда его снова позовут в страну.

Артисты могут быть не правы в своих оценках событий на Украине, так как не знают ситуацию изнутри, но оскорбления в их адрес недопустимы. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«Да, Максим Галкин не прав в оценке ситуации в Буче. Например, вы знаете, что часть видео-сюжетов была использована из сериалов моей близкой подруги? И откуда Галкин знает про „Боинг“ (авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области — прим. URA.RU)? Он там был что ли? Он не прав категорически, я с ним не согласен. Но когда берут и на него наезжают жестко, зачем так делать? Даже если он в чем-то не прав, опускаться до оскорбления характера, личных семейных историй, нельзя», — высказал мнение Иосиф Пригожин.

Продюсер почеркнул, что российские артисты были не готовы к сложившейся ситуации.

«Всю сознательную жизнь артисты переезжали из города в город, гастролировали, отдыхали, путешествовали, когда случились события 24 февраля, у многих были планы на 1, 2, 31 марта, не меняя их, они продолжили свою жизнь. Если это спецоперация, то гражданские лица к этому не имеют никакого отношения, они только могут высказать свою точку зрения. Информационное поле сразило наповал каждого. Что сделал Меладзе, многие другие — просто все не поверили в происходящее, но в СМИ тут же начали разжигать межнациональную рознь. Многие уехали, многие не понимают, что происходит, даже те, кто молчат, их критикуют за молчание. Сейчас никто никого не слышит. Великая Алла Пугачева, символ РФ, имеет право на свою точку зрения, и она вообще молчит. То же самое, когда я что-то говорю, камни летят в Валерию, но у меня есть своя точка зрения, а Валерия молчит, она человек аполитичный. Пусть каждый выскажется так, как хочет, и сложится общее впечатление о тех или других людях, но называть людей предателями, унижать — это неправильно. И почему во всем виноваты артисты? Почему олигархи не отвечают?» — заявил Пригожин.

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, целью ее стала защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После российская певица Алла Пугачева покинула страну вместе с детьми. Отъезд связали с высказыванием Максима Галкина о том, что он не одобряет спецоперацию на Украине. В ответ на его слова о действиях РФ в эфире телеканала «Россия 1» журналист, главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала юмориста лицемером, а также указала на его ориентацию. Также с начала спецоперации Россию покинули рэпер Иван Дремин (Face), актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова, певица Вера Брежнева.

Российский пластический хирург Мадина Байрамукова объяснила причину резкого старения эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Ее комментарий приводит «Собеседник».

Известно, что 73-летняя знаменитость проживает почти три месяца в Израиле вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми. Поклонники Примадонны обратили внимание на последние фотографии в ее социальных сетях и заметили изменения во внешности артистки. В частности, фанатам показалось, что знаменитость неожиданно постарела.

«Сейчас у Аллы Борисовны сильно заметна, скажем так, усталость кожи. Очевидно, что возраст начинает брать свое. Причина кроется как раз в резкой смене климатического пояса. Переезды в таком возрасте не лучшим образом сказываются на качестве кожи, — пояснила врач. — Ухудшаются эластические свойства и ответные реакции на косметологические процедуры, проявляется склонность к обезвоженности, повышается раздражительность и чувствительность».

Кроме того, Байрамукова отметила, что в условиях жаркого климата приходится постоянно использовать кондиционер. По словам доктора, он дополнительно высушивает кожу, провоцируя появление морщин, а также истончает ткани кожного покрова.

В завершении эксперт посоветовала Пугачевой выходить на улицу только после нанесения солнцезащитных средств, пропить курс витаминно-минерального комплекса и стараться избегать долгого пребывания под ультрафиолетовым излучением.

В России не введут закон, предполагающий запрет на упоминание в СМИ тех людей, которые покинули страну, написал член Совфеда РФ Андрей Клишас в своём Telegram-канале. Ранее о разработке данного законопроекта в интервью РИА Новости заявил сенатор Сергей Цеков. Политик посчитал, что артисты, уехавшие из страны, — это «антироссийские люди, имена которых надо забыть».

Никаких законов с запретами упоминать в СМИ имена людей, которые покинули страну в последние месяцы, в России не будет, — заявил Клишас.

Одни знаменитости уехали из России, не планируя скорого возвращения, другие заявили, что покинули страну на время лечения, работы или отпуска. Самое популярное направление — Израиль. Эту страну, по сообщениям СМИ, выбрали певица Алла Пугачёва и юморист Максим Галкин, телеведущие Ксения Собчак и Иван Ургант, музыкант Андрей Макаревич.