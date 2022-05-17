Безруков назвал причину ухода на заслуженный отдых

Актер Сергей Безруков в своем Telegram-канале выразил опасение, что на фоне стремительного развития технологий многие профессии в искусстве со временем перестанут быть востребованными. Подобное предположение артист высказал после того, как узнал о съемках в России сериала «Сидоровы», сценарий к которому написал искусственный интеллект.
«Теперь вот и сценарии пишет искусственный интеллект. Осталось подождать, когда и в театрах актеров заменят голограммы, и можно уходить на заслуженный отдых», — написал Безруков.
Актер признался, что в случае такого исхода однажды ему придется оставить актерское ремесло.
«Поедем с женой на дачу картошку сажать, рыбачить и ходить за грибами. Но, конечно, хочется верить, что и людям останется место в искусстве», — подытожил он.