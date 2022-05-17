В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
38 минут назад

Безруков выразил опасение о замене актеров голограммами

Газета.Ru

Актер Сергей Безруков в своем Telegram-канале выразил опасение, что на фоне стремительного развития технологий многие профессии в искусстве со временем перестанут быть востребованными. Подобное предположение артист высказал после того, как узнал о съемках в России сериала «Сидоровы», сценарий к которому написал искусственный интеллект.

Безруков назвал причину ухода на заслуженный отдых
Фото: ТАССТАСС

«Теперь вот и сценарии пишет искусственный интеллект. Осталось подождать, когда и в театрах актеров заменят голограммы, и можно уходить на заслуженный отдых», — написал Безруков.

Актер признался, что в случае такого исхода однажды ему придется оставить актерское ремесло.

«Поедем с женой на дачу картошку сажать, рыбачить и ходить за грибами. Но, конечно, хочется верить, что и людям останется место в искусстве», — подытожил он.

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители