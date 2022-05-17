Безруков назвал причину ухода на заслуженный отдых

Актер Сергей Безруков в своем Telegram-канале выразил опасение, что на фоне стремительного развития технологий многие профессии в искусстве со временем перестанут быть востребованными. Подобное предположение артист высказал после того, как узнал о съемках в России сериала «Сидоровы», сценарий к которому написал искусственный интеллект.