На актера Олега Меньшикова подали в суд

На актера Олега Меньшикова повторно подала в суд бывшая владелица его квартиры в центре Москвы — некая Светлана Савицкая. Три года назад она уже судилась с артистом, об этом сообщает портал «Стархит».

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По словам женщины, апартаменты являются совместно нажитым имуществом с ее бывшим супругом. После смерти мужчины наследники тайно оформили недвижимость на себя и продали ее Меньшикову.

Квартира в районе Хамовников имеет площадь 170 квадратных метров. Ее актер приобрел более 15 лет назад. Сейчас недвижимость стоит больше 100 миллионов рублей.

В 2018 году Савицкая хотела аннулировать договор купли-продажи апартаментов и признать их половину своей собственностью. Тогда иск Светланы был отклонен судом.