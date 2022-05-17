На актера Олега Меньшикова подали в суд

На актера Олега Меньшикова повторно подала в суд бывшая владелица его квартиры в центре Москвы — некая Светлана Савицкая. Три года назад она уже судилась с артистом, об этом сообщает портал «Стархит».
По словам женщины, апартаменты являются совместно нажитым имуществом с ее бывшим супругом. После смерти мужчины наследники тайно оформили недвижимость на себя и продали ее Меньшикову.
Квартира в районе Хамовников имеет площадь 170 квадратных метров. Ее актер приобрел более 15 лет назад. Сейчас недвижимость стоит больше 100 миллионов рублей.
В 2018 году Савицкая хотела аннулировать договор купли-продажи апартаментов и признать их половину своей собственностью. Тогда иск Светланы был отклонен судом.
«Теперь истец просит уже истребовать из незаконного владения Меньшикова половину квартиры, хоть и называет его при этом добросовестным приобретателем, который не подозревал о сложившейся ситуации. Предварительная беседа между сторонами назначена на 17 мая», — рассказали в пресс-службе Хамовнического суда.