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21 минуту назад

Пугачева намекнула, когда вернется в Россию

Ura.Ru

Певица Алла Пугачева планирует вернуться из Израиля в Россию к 1 сентября. По ее словам, тогда дети уже пойдут в школу, а сейчас обучение проходит в дистанционном формате.

Пугачева намекнула, когда вернется в Россию
Фото: ТАССТАСС

«А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», — заявила Пугачева в ответ на вопрос, планирует ли она с семьей возвращаться на Россию, передает Пятый канал.

Галкин объяснил поклонникам свой срочный отъезд из России

Пугачева с Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль после начала российской спецоперации на Украине. Примадонна уверила поклонников, что об эмиграции речь не идет, сейчас семья лечится и отдыхает на курорте в Кесарии, пишет портал «Дни.ру». Галкин ранее опубликовал фото Пугачевой вместе с музыкантами Борисом Гребенщиковым и Андреем Макаревичем в Израиле.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Андрей Макаревич,Алла Пугачева,Борис Гребенщиков,
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