Поклонники не узнали постаревшего Хрусталева

Соведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев опубликовал в своем аккаунте в Instagram (социальная сеть запрещена в России, поскольку принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремисткой) фотографию с футбольного матча «Зенита». Многие поклонники не узнали на снимке мужчину из-за его сильно постаревшего вида

Фото: агн москва агн москва

соцсети

«Дед "Зенит"», — подписал фотографию с матча Хрусталев.

На снимке обычно гладко выбритый ведущий предстал с небрежно отращенной бородой, вязаной шапке и очках. Поклонники согласились с подписью Хрусталева, отметив его сильно постаревший вид. Некоторые из них предположили, что изменения связаны с потерей ведущим работы в «Вечернем Урганте».

«Реально дед», «Что-то без работы Хрусталев поплохел», «Лет на 20 постарел. Что случилось?», написали пользователи соцсети.