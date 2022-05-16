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1 час назад

Поклонники не узнали постаревшего Хрусталева

Елена Прошина

Соведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев опубликовал в своем аккаунте в Instagram (социальная сеть запрещена в России, поскольку принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремисткой) фотографию с футбольного матча «Зенита». Многие поклонники не узнали на снимке мужчину из-за его сильно постаревшего вида

Поклонники не узнали постаревшего Хрусталева
Фото: агн москваагн москва
соцсети

«Дед "Зенит"», — подписал фотографию с матча Хрусталев.

На снимке обычно гладко выбритый ведущий предстал с небрежно отращенной бородой, вязаной шапке и очках. Поклонники согласились с подписью Хрусталева, отметив его сильно постаревший вид. Некоторые из них предположили, что изменения связаны с потерей ведущим работы в «Вечернем Урганте».

«Реально дед», «Что-то без работы Хрусталев поплохел», «Лет на 20 постарел. Что случилось?», написали пользователи соцсети.

Напомним, что «Вечерний Ургант» перестал выходить в эфир Первого канала с начала военной спецоперации на Украине. Причиной приостановки съемок является смена сетки вещания с целью увеличения эфирного времени для общественно-политических передач.

Шоу-бизнес,Дмитрий Хрусталев,Зенит,Первый канал,
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