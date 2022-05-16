Лазарева ответила на критику в свой адрес

«Как только становишься оппозиционером — перестаешь быть звездой. Очень быстро тебя убирают со всех эфиров, СМИ. Если сейчас посмотреть всю желтую прессу за последние десять лет, то меня, кроме как алкоголичкой, психической, жалкой разведенкой, смертельно больной, никто уже давно не называет… Мне говорят, что я клоун, зачем полезла в политику…» — сказала Лазарева.