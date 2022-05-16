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35 минут назад

Переехавшая в Испанию Лазарева ответила на критику в свой адрес

Елена Прошина

Актриса Татьяна Лазарева в марте эмигрировала в Испанию. Новость об этом и ее высказывания в адрес власти и знаменитостей России всколыхнули ее поклонников, которые обрушили на нее шквал критики. В интервью YouTube-шоу «ЖВЛ» она призналась, что знает об обращенных в ее адрес оскорблениях, но старается не обращать на них никакого внимания.

Лазарева ответила на критику в свой адрес
Фото: ТАССТАСС

«Как только становишься оппозиционером — перестаешь быть звездой. Очень быстро тебя убирают со всех эфиров, СМИ. Если сейчас посмотреть всю желтую прессу за последние десять лет, то меня, кроме как алкоголичкой, психической, жалкой разведенкой, смертельно больной, никто уже давно не называет… Мне говорят, что я клоун, зачем полезла в политику…» — сказала Лазарева.

Она отметила, что не собирается опускаться до «ответок» возмущенным.

«Называйте меня как хотите, хоть горшком, только не какайте! Пишут "сдохни, тварь", но мне плевать!» — добавила Лазарева.

Напомним, что ранее актриса выступила в адрес россиян с заявлениями о «матерящихся матерях», «никому ненужных детей» и «пьющих взрослых».

Также критике с ее стороны подверглись люди, смотрящие телевизор. По мнению Лазаревой, все они «тупые, пьяницы, наркоманы», которым нужна только «развлекуха по телеку и жрачка». Россияне в ответ также стали отпускать в адрес актрисы нелицеприятные комментарии, в том числе касающиеся ее алкогольной зависимости.

Шоу-бизнес,Татьяна Лазарева,
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