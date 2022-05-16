Соседов потерял 10 млн рублей на вкладе

Музыкальный критик Сергей Соседов потерял 10 миллионов рублей, лежащих на банковском вкладе.
«Я в банке потерял десять миллионов рублей. У них были очень хорошие проценты. Мне очень четко все выплачивали. Даже предоставили моего личного менеджера. И я простаивал там часами. Я без очереди потом проходил. Все было железно», - рассказал Соседов в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.
По словам журналиста, однажды «все рухнуло», и сейчас он получает «смешные копейки», а о десяти миллионах пришлось забыть.
Однако неудачный опыт не отпугнул Соседова от желания инвестировать, и недавно он снова положил деньги в банк.
«Недавно я опять вложил деньги. Что-то я получаю», - признался журналист.
Сергей Соседов неоднократно заявлял, что за свою карьеру не заработал больших денег и до сих пор живет в скромной двухкомнатной квартире с мамой.