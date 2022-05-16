В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
40 минут назад

Соседов потерял 10 млн рублей на вкладе

Вероника Полынина

Музыкальный критик Сергей Соседов потерял 10 миллионов рублей, лежащих на банковском вкладе.

Соседов потерял 10 млн рублей на вкладе
Фото: ТАССТАСС

«Я в банке потерял десять миллионов рублей. У них были очень хорошие проценты. Мне очень четко все выплачивали. Даже предоставили моего личного менеджера. И я простаивал там часами. Я без очереди потом проходил. Все было железно», - рассказал Соседов в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

По словам журналиста, однажды «все рухнуло», и сейчас он получает «смешные копейки», а о десяти миллионах пришлось забыть.

Однако неудачный опыт не отпугнул Соседова от желания инвестировать, и недавно он снова положил деньги в банк.

«Недавно я опять вложил деньги. Что-то я получаю», - признался журналист.

Сергей Соседов неоднократно заявлял, что за свою карьеру не заработал больших денег и до сих пор живет в скромной двухкомнатной квартире с мамой.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители