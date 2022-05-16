Соседов потерял 10 млн рублей на вкладе

«Я в банке потерял десять миллионов рублей. У них были очень хорошие проценты. Мне очень четко все выплачивали. Даже предоставили моего личного менеджера. И я простаивал там часами. Я без очереди потом проходил. Все было железно», - рассказал Соседов в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.