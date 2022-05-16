Российская телеведущая и поп-исполнительница Ольга Бузова показала лицо без макияжа. Соответствующее видео она опубликовала в личном Telegram-канале.
36-летняя знаменитость поделилась роликом, в котором она позирует в салоне автомобиля с мокрыми волосами и патчами под глазами. При этом видно, как помощник Бузовой протягивает ей стакан с кофе.
«Добрый день», — поздоровалась певица с подписчиками, поблагодарив ассистента.
Поклонники неоднозначно отнеслись к публикации артистки.
«Вечно опухшее лицо»,
«Очень плохо выглядит, несчастная и одинокая женщина»,
«Зачем губы так надувать?»,
«Нет никакой здесь красоты», — высказывались юзеры.