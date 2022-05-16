Российская телеведущая и поп-исполнительница Ольга Бузова показала лицо без макияжа. Соответствующее видео она опубликовала в личном Telegram-канале .

36-летняя знаменитость поделилась роликом, в котором она позирует в салоне автомобиля с мокрыми волосами и патчами под глазами. При этом видно, как помощник Бузовой протягивает ей стакан с кофе.