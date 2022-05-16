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25 минут назад

Бузова показала лицо без макияжа

Lenta.ru

Российская телеведущая и поп-исполнительница Ольга Бузова показала лицо без макияжа. Соответствующее видео она опубликовала в личном Telegram-канале.

Бузова показала лицо без макияжа
Фото: ТАССТАСС

36-летняя знаменитость поделилась роликом, в котором она позирует в салоне автомобиля с мокрыми волосами и патчами под глазами. При этом видно, как помощник Бузовой протягивает ей стакан с кофе.

«Добрый день», — поздоровалась певица с подписчиками, поблагодарив ассистента.

Поклонники неоднозначно отнеслись к публикации артистки.

«Вечно опухшее лицо»,

«Очень плохо выглядит, несчастная и одинокая женщина»,

«Зачем губы так надувать?»,

«Нет никакой здесь красоты», — высказывались юзеры.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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