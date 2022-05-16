Тодоренко раскрыла секреты борьбы со стрессом при беременности

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что бороться на последних сроках беременности со стрессом ей помогают молитвы, сеансы у гипнолога и медитации. Об этом сообщает «7Дней».

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Тодоренко родит второго ребенка уже в ближайшие пару недель. При этом чем ближе роды, тем больше времени она проводит за молитвой. Отмечается, что беременность телеведущей пришлась на непростой период ее жизни, связанный с большим количеством стресса.

Также помимо молитв Тодоренко работает с гипнологом, который будет сопровождать ее во время родов, и медитирует. Духовными практиками она занимается по записям сестры своего мужа — певца Влада Топалова.

«Медитации Алины помогают приходить к осознанности, а некоторым просто дают возможность познакомиться со своим телом. Хотя все мы думаем, что знаем о себе все, это не так», — пояснила Тодоренко.