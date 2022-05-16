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1 час назад

Тодоренко раскрыла свои секреты борьбы со стрессом на последних сроках беременности

Елена Прошина

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что бороться на последних сроках беременности со стрессом ей помогают молитвы, сеансы у гипнолога и медитации. Об этом сообщает «7Дней».

Тодоренко раскрыла секреты борьбы со стрессом при беременности
Фото: ТАССТАСС

Тодоренко родит второго ребенка уже в ближайшие пару недель. При этом чем ближе роды, тем больше времени она проводит за молитвой. Отмечается, что беременность телеведущей пришлась на непростой период ее жизни, связанный с большим количеством стресса.

Также помимо молитв Тодоренко работает с гипнологом, который будет сопровождать ее во время родов, и медитирует. Духовными практиками она занимается по записям сестры своего мужа — певца Влада Топалова.

«Медитации Алины помогают приходить к осознанности, а некоторым просто дают возможность познакомиться со своим телом. Хотя все мы думаем, что знаем о себе все, это не так», — пояснила Тодоренко.

Ранее телеведущая призналась, что нынешняя беременность является не первой ее попыткой родить еще одного ребенка. В прошлом у Тодоренко случился выкидыш из-за травмы во время падения.

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,Влад Топалов,
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