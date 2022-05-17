Невестка Валерии рассказала сколько зарабатывала до замужества

«Многие думают, что успешные и сильные мужчины выбирают себе девушку только по внешнему виду, но это не так. До нашего знакомства с Арсением я жила и вела бизнес в Благовещенске. У меня был один из самых популярных шоурумов в городе с оборотом около 40 миллионов рублей в год» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказала в своем блоге звезда.