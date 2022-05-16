Панин вспомнил, как отказался от предложения Михалкова из-за "гулянок"

Актер Алексей Панин в интервью YouTube-каналу "Кому что в Испании " признался, что режиссер Никита Михалков предлагал ему вступить в Союз кинематографистов после фильма "Жмурки".

"Мы когда "Жмурки" снимали, Михалков нам с Дюжевым предложил вступить в Союз кинематографистов. Дюжев на следующий же день собрал документы, пошел к Никите Сергеевичу. И он дальше стал сниматься у Михалкова, они стали общаться", - вспомнил Панин.

Сам Панин в это время жил так, как его "несло". Поэтому он не обратил должного внимания на предложение Михалкова, уделив больше времени романам и "гулянкам". Он отметил, что есть множество актеров, которым удается правильно себя "распределить".