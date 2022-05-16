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50 минут назад

Панин вспомнил, как отказался от предложения Михалкова из-за "гулянок"

Газета.Ru

Актер Алексей Панин в интервью YouTube-каналу "Кому что в Испании" признался, что режиссер Никита Михалков предлагал ему вступить в Союз кинематографистов после фильма "Жмурки".

Панин вспомнил, как отказался от предложения Михалкова из-за "гулянок"
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look PressAnatoly Lomokhov/Global Look Press

"Мы когда "Жмурки" снимали, Михалков нам с Дюжевым предложил вступить в Союз кинематографистов. Дюжев на следующий же день собрал документы, пошел к Никите Сергеевичу. И он дальше стал сниматься у Михалкова, они стали общаться", - вспомнил Панин.

Сам Панин в это время жил так, как его "несло". Поэтому он не обратил должного внимания на предложение Михалкова, уделив больше времени романам и "гулянкам". Он отметил, что есть множество актеров, которым удается правильно себя "распределить".

"Когда ты на гребне волны, тебе кажется, что это никогда не закончится. При том нужно быть человеком прагматичным. Много таких актеров, которые очень правильно себя распределяют", - пояснил Панин.

Ранее Панин пожаловался на финансовые трудности.

Шоу-бизнес,Алексей Панин,Никита Михалков,
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