Румыния потребовала объяснений от организаторов "Евровидения" из-за подмены оценок жюри

Общественное телевидение Румынии потребовало объяснений от организаторов международного песенного конкурса Eurovision в связи с подменой оценок румынского жюри другими показателями, "рассчитанными непрозрачным образом". Об этом говорится в сообщении для печати, размещенном в понедельник на сайте общественного телевидения Румынии (TVR).

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Румынское жюри дало максимальную оценку участникам из Молдавии, подчеркивается в нем. В финале жюри выставило следующие оценки конкурентам: Молдавия - 12, Греция - 10, Польша - 8, Нидерланды - 7, Азербайджан - 6, Австралия - 5, Италия - 4, Испания - 3, Финляндия - 2 и Литва - 1.

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TVR подчеркивает, что организаторы в лице Европейского вещательного союза не позволили румынской ведущей Эде Маркус сообщить в прямом эфире результаты национального жюри. Голосование жюри Румынии было аннулировано Европейским вещательным союзом.

В результате TVR потребовало от организаторов конкурса "официально сообщить конкретные причины подмены оценок жюри Румынии другим показателем, рассчитанным непрозрачным образом".

"В зависимости от ответа TVR оставляет за собой право принять меры по исправлению создавшейся ситуации", - подчеркивается в сообщении.

На 66-м конкурсе "Евровидение", проходившем в итальянском Турине, победу одержала украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней "Стефания". Второе место досталось Великобритании, а третье - Испании. Румыния заняла 18-е место. В 2016 году Европейский вещательный союз отстранил общественное телевидение Румынии от участия в "Евровидении" по причине неуплаты задолженности этой организации.