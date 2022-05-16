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1 час назад

Музыкальный критик Соседов потерял 10 миллионов рублей из-за вклада

Газета.Ru

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире НТВ пожаловался, что потерял около 10 млн руб., лежавших на вкладе в банке.

Музыкальный критик Соседов потерял 10 миллионов рублей из-за вклада
Фото: Super/YouTubeSuper/YouTube

По словам Соседова, вклад должен был принести хорошие проценты.

«Мне очень четко все выплачивали. Даже предоставили моего личного менеджера. И я простаивал там часами. Я без очереди потом проходил. Все было железно», — цитирует Соседова «Пятый канал».

Сейчас, признается критик, ему возвращают «смешные» суммы, а свои 10 млн руб. он уже не получит. Теперь критик открыл другой вклад.

Ранее актер Марат Башаров, недавно уволенный из театра «Школа современной пьесы», пожаловался на безденежье. Купивший недавно катер артист заявил, что не может позволить себе приобретать квартиры с целью сохранения капитала.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Марат Башаров,
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