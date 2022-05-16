Музыкальный критик Соседов потерял 10 миллионов рублей из-за вклада

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире НТВ пожаловался, что потерял около 10 млн руб., лежавших на вкладе в банке.
По словам Соседова, вклад должен был принести хорошие проценты.
«Мне очень четко все выплачивали. Даже предоставили моего личного менеджера. И я простаивал там часами. Я без очереди потом проходил. Все было железно», — цитирует Соседова «Пятый канал».
Сейчас, признается критик, ему возвращают «смешные» суммы, а свои 10 млн руб. он уже не получит. Теперь критик открыл другой вклад.
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