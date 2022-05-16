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33 минуты назад

Бабкина рассказала о судьбе «Модного приговора»

Газета.Ru

Народная артистка России Надежда Бабкина в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) заявила, что шоу «Модный приговор» временно находится в творческом отпуске.

Бабкина рассказала о судьбе «Модного приговора»
Фото: Кадр из программы «Модный приговор»Кадр из программы «Модный приговор»

«Никуда «Модный приговор» не исчез. Он обязательно вернется. Считайте, что проект временно находится в творческом отпуске», — отметила Бабкина.

Она напомнила, что сейчас основное внимание зрителя приковано к общественно-политическим передачам. Бабкина назвала «Модный приговор» социальным проектом, так как стилисты шоу «преображают каждую героиню». Народная артистка России считает, что изменения затрагивают не только внешность гостей программы, но и их внутренний мир.

Ранее Бабкина поблагодарила Хромченко за стильных россиянок.

Шоу-бизнес,Надежда Бабкина,
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