Бабкина рассказала о судьбе «Модного приговора»

«Никуда «Модный приговор» не исчез. Он обязательно вернется. Считайте, что проект временно находится в творческом отпуске», — отметила Бабкина.

Она напомнила, что сейчас основное внимание зрителя приковано к общественно-политическим передачам. Бабкина назвала «Модный приговор» социальным проектом, так как стилисты шоу «преображают каждую героиню». Народная артистка России считает, что изменения затрагивают не только внешность гостей программы, но и их внутренний мир.