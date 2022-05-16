«Всегда было политическим»: зрители осудили итоги «Евровидения-2022»

Финал «Евровидения-2022» смутил многих зрителей. Как пишет «АиФ», иностранные пользователи социальных сетей назвали победу украинской Kalush Orchestra сугубо политической, и заявили, что она не имеет никакого отношения к музыке.

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Отметим, что первое место для украинцев было предсказуемым, но оказалось не таким однозначным. От профессиональных жюри украинцы получили 192 балла, которых хватило на четвертое место. Однако помогли телезрители, благодаря которым коллектив набрал 439 балла. Их общий счет составил 631 балл, у занявшего второе место Сэма Райдера — 466 баллов, а у Шанель — 459.

Такая ситуация на конкурсе, у которого одна из самых больших телевизионных аудиторий в мире, понравилась далеко не всем.

Так, англичанин Michael Heffenan в соцсетях заявил, что Великобританию «обокрали» на конкурсе.

«Если люди голосовали за Украину, потому что искренне считали ее песню лучшей, то поздравляю. А если они так не считали, я должен настаивать, что нас обокрали», — написал он.

«Нет ничего лучше сфальсифицированного «музыкального» конкурса, чтобы улучшить настроение», — заявил HiggsBosonMusic.

«"Талант" не имеет ничего общего с "Евровидением" — и никогда не имел», — написал Sir Percival Ware-Armitage.

Kevin Ticehurst назвал песню украинцев ужасной, однако, это больше «не конкурс пения», а «политическое мероприятие».

Jesper Andersson отметил, что «Евровидение» должно быть конкурсом, на котором должны побеждать лучшие песни и выступления, тогда как номер украинцев в финале был одним из худших.

«Я думаю, что слово "конкурс" вводит в заблуждение. Средняя песня победила из-за политики. Не знаю, почему кто-то еще беспокоился о так называемом «конкурсе», поскольку еще несколько месяцев назад все знали, что они [группа Kalush] победят», — заявил MR Cragg.