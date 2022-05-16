Данко перестал видеться с больной ДЦП дочерью и помогать ей финансово

"С Агатой сейчас не общаюсь, потому что мы с ее мамой в очень серьезных контрах. Я считаю, что это было не очень правильное решение — вот так со мной поступить. Репутацию мне корежит, делает из меня монстра и плохого отца. А я хороший отец! Реально хороший. В школу водил, не пьющий, не курящий, работящий, — сказал Данко. — Но они решили — мы тебе испоганим жизнь, подадим в суд, сделаем из тебя подонка. Я не буду навязываться".