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58 минут назад

Певец Данко перестал видеться с больной ДЦП дочерью и помогать ей финансово

Газета.Ru

Композитор и певец Данко (Александр Фадеев) прервал общение со своими дочерьми Соней и Агатой, родившимися в гражданском браке с Натальей Устюменко.

Данко перестал видеться с больной ДЦП дочерью и помогать ей финансово
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Известно, что 7-летняя Агата живет с диагнозом ДЦП, требующим дорогостоящего лечения.

В эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ 53-летний артист заявил, что "отдал детям все, что было", но их мать подала на него в суд.

"С Агатой сейчас не общаюсь, потому что мы с ее мамой в очень серьезных контрах. Я считаю, что это было не очень правильное решение — вот так со мной поступить. Репутацию мне корежит, делает из меня монстра и плохого отца. А я хороший отец! Реально хороший. В школу водил, не пьющий, не курящий, работящий, — сказал Данко. — Но они решили — мы тебе испоганим жизнь, подадим в суд, сделаем из тебя подонка. Я не буду навязываться".

По словам певца, дочери сами перестали ездить к нему в гости и поздравлять с праздниками. Артист добавил, что Устюменко отсудила у него 35 тыс. рублей. Ранее Данко предположил, что бывшая жена настроила дочерей против него.

Шоу-бизнес,Наталья Устюменко,Александр Фадеев,
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