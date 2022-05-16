Данко перестал видеться с больной ДЦП дочерью и помогать ей финансово

Композитор и певец Данко (Александр Фадеев) прервал общение со своими дочерьми Соней и Агатой, родившимися в гражданском браке с Натальей Устюменко.
Известно, что 7-летняя Агата живет с диагнозом ДЦП, требующим дорогостоящего лечения.
В эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ 53-летний артист заявил, что "отдал детям все, что было", но их мать подала на него в суд.
"С Агатой сейчас не общаюсь, потому что мы с ее мамой в очень серьезных контрах. Я считаю, что это было не очень правильное решение — вот так со мной поступить. Репутацию мне корежит, делает из меня монстра и плохого отца. А я хороший отец! Реально хороший. В школу водил, не пьющий, не курящий, работящий, — сказал Данко. — Но они решили — мы тебе испоганим жизнь, подадим в суд, сделаем из тебя подонка. Я не буду навязываться".
По словам певца, дочери сами перестали ездить к нему в гости и поздравлять с праздниками. Артист добавил, что Устюменко отсудила у него 35 тыс. рублей. Ранее Данко предположил, что бывшая жена настроила дочерей против него.