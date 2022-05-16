Победившую на Евровидении украинскую группу обвинили в плагиате

Сербский фолк-исполнитель Милан Радулович выступил с заявлением о том, что одержавшая победу на Евровидении в 2022 году украинская группа Kalush Orchestra исполнила на международном конкурсе плагиат на композицию 1998 года.

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Певец услышал в номер украинского коллектива знакомую мелодию. Он считает, что группа Kalush Orchestra сделала плагиат на песню его отца Александра Радуловича, который известен как Аца Лукас. Речь идет о композиции 1998 года Soba za plakanje.

«Поздравления Констракте. Сербию представили достойно. Поздравления Украине с победой. Поздравления композитору песни-победителя с тем, что он знает о песне Аца Лукаса, написанной Футой», — написал Радулович в социальных сетях.

Теперь интернет-пользователи начали сравнивать в комментариях произведения Stefania и Soba za plakanje. Многие из них также подтвердили заметное сходство мелодий.