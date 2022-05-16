Башаров пожаловался на сложное финансовое положение

В сложившейся в последнее время ситуации жители РФ выразили обеспокоенность своим финансовым положением. Известный отечественный актер Марат Башаров рассказал, что не успел накопить существенное количество денег, чтобы обеспечить себе к нынешнему моменту спокойную жизнь.

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва Игорь Иванко / АГН Москва

Однако не все ощутили на себе мировой финансовый кризис. Так, телеведущая Ксения Бородина рассказала о недавно приобретенной недвижимости. Она призналась, что намерена перебраться в ОАЭ. Теледива уверена, что покупка квартир является наиболее надежным способом сохранить свои сбережения.

С ее позицией не согласился Башаров. Артист подчеркнул, что у него нет достаточного количества денег, чтобы вкладывать их в зарубежную или даже отечественную недвижимость. Он напомнил, что сейчас у российских актеров мало съемок и работы в театре, чтобы иметь такую возможность, пишет издание StarHit.