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1 час назад

Башаров пожаловался на сложное финансовое положение

Вечерняя Москва

В сложившейся в последнее время ситуации жители РФ выразили обеспокоенность своим финансовым положением. Известный отечественный актер Марат Башаров рассказал, что не успел накопить существенное количество денег, чтобы обеспечить себе к нынешнему моменту спокойную жизнь.

Башаров пожаловался на сложное финансовое положение
Фото: Игорь Иванко / АГН МоскваИгорь Иванко / АГН Москва

Однако не все ощутили на себе мировой финансовый кризис. Так, телеведущая Ксения Бородина рассказала о недавно приобретенной недвижимости. Она призналась, что намерена перебраться в ОАЭ. Теледива уверена, что покупка квартир является наиболее надежным способом сохранить свои сбережения.

С ее позицией не согласился Башаров. Артист подчеркнул, что у него нет достаточного количества денег, чтобы вкладывать их в зарубежную или даже отечественную недвижимость. Он напомнил, что сейчас у российских актеров мало съемок и работы в театре, чтобы иметь такую возможность, пишет издание StarHit.

В конце февраля Башаров заявил, что его не могли уволить из театра «Школа современной пьесы», так как он там не работает. Он сообщил, что штатным актером этого культурного учреждения он не является, хотя на протяжении нескольких лет сотрудничал с московским театром и радовал публику своими выступлениями.

Шоу-бизнес,Марат Башаров,Ксения Бородина,
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