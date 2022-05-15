Продолжается борьба за наследство Доренко

Три года назад не стало телеведущего Сергея Доренко. Журналист был дважды женат, и у него пятеро детей. После смерти отца началась война за наследство, которая до сих пор не завершена.

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По завещанию все имущество Доренко должно отойти второй семье — вдове Юлии Силявиной и двум дочерям. Однако старшие дочери Екатерина и Ксения с этим не согласились и буквально завалили Юлию многочисленными исками.

Так, как пишет издание Blitz+, дочери Доренко «готовы перегрызть глотку» его вдове. Сейчас дело вновь находится на рассмотрении в суде. Причем Екатерина и Ксения оспаривают завещание не только отца, но и бабушки — та объявила наследницей несовершеннолетнюю дочь сына от второго брака.

Известно, что после развода Сергей Доренко оставил бывшей жене и троим детям все совместно нажитое имущество, включая четыре квартиры в Минске, две квартиры в Москве, дома в Барвихе и на Николиной Горе.