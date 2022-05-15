Лепс объяснил Кароль, как хочет прожить свою жизнь

Григорий Лепс во время разговора с журналистом Владимиром Соловьевым высказал свое мнение по поводу слов, сказанных в его адрес украинской певицей Тиной Кароль.
Ранее Тина резко отозвалась о поездке Лепса с концертом в Донбасс. Он предложила ему отправиться дольше, вглубь Украины, - рассказывает teleprogramma.pro.
«Тина Кароль там написала, что я буду кормить червей. Она — блестящая певица, великолепная артистка, красивая девушка. Ну, рано или поздно мы все будем кормить червей. Другое дело, кто как проживет свою жизнь. Я вот решил, что должен прожить ее так. Со своей семьей, со своей родиной. Я имею в виду», - ответил музыкант.
Вместе с другими артистами Лепс прибыл в Донбасс 11 мая с гуманитарной миссией. Он принял участие в концерте для военнослужащих в Донецке, спел гимн России с Ларисой Долиной и Дмитрием Дюжевым, а также посетил детскую больницу в Луганске.