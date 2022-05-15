Вдова Грачевского проиграла суд за «Ералаш»

Завершился судебный процесс за право руководства журналом «Ералаш», и, соответственно, противостояние бывшего партнера Бориса Грачевского Аркадия Григоряна и его молодой вдовы Екатерины Белоцерковской. Дело выиграл Григорян.
Тяжба длилась почти полтора года. В последнее время измученная ею Екатерина решила отказаться от своего иска. Однако ее противник на переговоры не пошел, более того, подал встречный иск, требуя взыскать с вдовы судебные издержки. Суд частично удовлетворил его требования – Григорян запрашивал 250 тысяч рублей, но в итоге сумма была уменьшена до 100 тысяч, - пишет СтарХит.
Уже после смерти Грачевского выяснилось, что именно у Аркадия, а не у Бориса Юрьевича оказался контрольный пакет акций «Ералаша». Это произошло потому, что несколько лет назад Григорян по бумагам провел некую сделку, присоединив какую-то компанию, что-то реорганизовав, и в итоге получил преимущество в акциях.
Вдова Грачевского пришла в суд с целью доказать, что ее покойный муж не знал о махинациях партнера, а его подпись на соответствующих документах — подделка. Но суд встал на сторону ее противника.
На Максима Грачевского, старшего сына создателя «Ералаша», возложили обязанность по погашению миллиардного долга, сообщает ФАН. По данным агентства, из имущества у него осталась лишь одна квартира.
Проблемы Грачевского-младшего связаны с банкротством ростовского нефтемаслозавода. Завод заключил с одним из банков договор, по которому был получен кредит в 200 млн рублей сроком на год под 15 процентов годовых. Одним из поручителей выступило ОАО «Трудовые резервы», учредителем которого был сын режиссера, но вернуть кредит не удалось.
Банк через суд взыскал солидарно с участников сделки всю сумму с процентами. Было возбуждено уголовное дело.