Вдова Грачевского проиграла суд за «Ералаш»

Завершился судебный процесс за право руководства журналом «Ералаш», и, соответственно, противостояние бывшего партнера Бориса Грачевского Аркадия Григоряна и его молодой вдовы Екатерины Белоцерковской. Дело выиграл Григорян.

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Тяжба длилась почти полтора года. В последнее время измученная ею Екатерина решила отказаться от своего иска. Однако ее противник на переговоры не пошел, более того, подал встречный иск, требуя взыскать с вдовы судебные издержки. Суд частично удовлетворил его требования – Григорян запрашивал 250 тысяч рублей, но в итоге сумма была уменьшена до 100 тысяч, - пишет СтарХит.

Уже после смерти Грачевского выяснилось, что именно у Аркадия, а не у Бориса Юрьевича оказался контрольный пакет акций «Ералаша». Это произошло потому, что несколько лет назад Григорян по бумагам провел некую сделку, присоединив какую-то компанию, что-то реорганизовав, и в итоге получил преимущество в акциях.

Вдова Грачевского пришла в суд с целью доказать, что ее покойный муж не знал о махинациях партнера, а его подпись на соответствующих документах — подделка. Но суд встал на сторону ее противника.

На Максима Грачевского, старшего сына создателя «Ералаша», возложили обязанность по погашению миллиардного долга, сообщает ФАН. По данным агентства, из имущества у него осталась лишь одна квартира.

Проблемы Грачевского-младшего связаны с банкротством ростовского нефтемаслозавода. Завод заключил с одним из банков договор, по которому был получен кредит в 200 млн рублей сроком на год под 15 процентов годовых. Одним из поручителей выступило ОАО «Трудовые резервы», учредителем которого был сын режиссера, но вернуть кредит не удалось.