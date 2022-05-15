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2 часа назад

Решетова заявила о планах судиться с Илоном Маском

Газета.Ru

Блогер Анастасия Решетова заявила о намерении судиться с владельцем Tesla Илоном Маском. В своем в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) бывшая возлюбленная Тимати рассказала, что в 2019 году приобрела в его компании электроавтомобиль Tesla Cybertruck за 5 миллионов рублей, однако долгожданная покупка так до сих пор и не дошла до адресата.

Решетова заявила о планах судиться с Илоном Маском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У Tesla есть привычка не укладываться в обещанные сроки. Я действительно заказала Cybertruck, но прошло уже очень много времени, а никто его так и не получил», — пожаловалась она в социальных сетях.

На вопрос подписчицы, вернули ли ей потраченные деньги, она ответила отрицательно.

«Нет, встретимся в суде, Илон Маск!» — пригрозила модель.

В то же время, несмотря на задержку доставки, Решетова признавалась, что возлагает большие надежды на будущее электроавтомобилей:

«Для тех, кто не в курсе: это бронированный сверхбыстрый пикап-электрокар. Это действительно уникальное изобретение. <...> Я считаю, что за такими автомобилями будущее нашей планеты».

Ранее Анастасия Решетова оправдалась за разлуки с сыном Ратмиром.

Шоу-бизнес,Анастасия Решетова,Илон Маск,Тимати,
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