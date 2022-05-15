Решетова заявила о планах судиться с Илоном Маском

Блогер Анастасия Решетова заявила о намерении судиться с владельцем Tesla Илоном Маском. В своем в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) бывшая возлюбленная Тимати рассказала, что в 2019 году приобрела в его компании электроавтомобиль Tesla Cybertruck за 5 миллионов рублей, однако долгожданная покупка так до сих пор и не дошла до адресата.