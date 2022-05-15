Лепс порассуждал о сложностях семейной жизни

Григорий Лепс в эфире телепрограммы «Ты не поверишь» на НТВ высказал свои мысли о семейной жизни. Он уверен, что для создания и сохранения семьи нужно прикладывать немало усилий.

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«У мужчины должен быть свой дом, хотя, когда я женился, у меня даже штанов не было лишних. Выйти замуж дело не хитрое, а вот сохранить семью – это уже гораздо сложнее. Сунул, высунул, ушел – у нас это просто, что дальше делать – вопрос сложноват», — рассказал исполнитель.

Сам Лепс в декабре прошлого года сообщил о разводе со своей женой Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет. Экс-танцовщица родила ему троих детей – двух дочек и сына.

Несмотря на официальный развод, певец недавно Григорий Лепс поздравил бывшую жену Анну Шаплыкову с юбилеем. В день ее 50-летия, артист опубликовал в своей соцсети фото экс-супруги, назвав ее самой лучшей матерью на земле, - пишет teleprogramma.prо.

Лепс с женой смогли остаться в хороших отношениях и продолжить воспитывать общих детей. Однако поклонники не понимали, что все-таки случилось у супругов, ведь они так сильно друг друга любили.