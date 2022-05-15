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34 минуты назад

Ирина Дубцова назвала причину отъезда из России

Мослента

Российская певица и композитор на своей странице в социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) назвала причину отъезда из России.

Дубцова сообщила причину отъезда из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я убежала от аллергии, как обычно. Привет, любимые Мальдивы», — поделилась артистка со своими подписчиками.

Исполнительница не раз признавалась, что каждый год с началом цветения березы в мае начинает страдать от приступов аллергии и астмы. У сына Дубцовой обнаружилась та же проблема, поэтому певица каждый год старается на месяц улетать с ребенком из страны, чтобы не мучиться от неприятных симптомов, следует из материалов «Газеты.ру».

Шоу-бизнес,Ирина Дубцова,
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