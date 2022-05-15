Дубцова сообщила причину отъезда из России

Российская певица и композитор на своей странице в социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России ) назвала причину отъезда из России.

Исполнительница не раз признавалась, что каждый год с началом цветения березы в мае начинает страдать от приступов аллергии и астмы. У сына Дубцовой обнаружилась та же проблема, поэтому певица каждый год старается на месяц улетать с ребенком из страны, чтобы не мучиться от неприятных симптомов, следует из материалов «Газеты.ру».