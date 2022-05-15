Сын Заворотнюк рассказал о своей болезни

Сын Анастасии Заворотнюк, Майкл Стрюков, как оказалось, имеет серьезные проблемы со здоровьем. Наследник звезды сериала «Моя прекрасная няня» признался в микроблоге, что с детства страдает сильным тремором рук. Об этом пишет ФАН.

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Однако молодой человек не унывает и даже видит в этой неприятности некую пользу. Тремор рук в значительной степени помогает играть на гитаре.

«Для гитариста так себе фича, а для блэк-металлиста лучше не придумаешь», — написал он.

Майкл Стрюков нашел себя в музыке. Ранее он пробовал себя и в качестве актера — сын Заворотнюк исполнил одну из ролей в мелодраме «Мамы», представляющей собой восемь киноновелл об отношениях, материнской любви и детях.

У актрисы Анастасии Заворотнюк трое детей: старшую дочь и сына Анну и Майкла она родила от предпринимателя Дмитрия Стрюкова. Младшая же — Мила — появилась на свет от фигуриста Петра Чернышева.