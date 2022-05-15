Бабкина: «Никуда «Модный приговор» не исчез. Обязательно вернется!»

«Зрители часто интересуются, куда исчез «Модный приговор» и вернется ли он на ТВ. Никуда «Модный приговор» не исчез. Обязательно вернется! Считайте, что проект временно находится в творческом отпуске. Такая передача, как «Модный приговор» не может исчезнуть, ведь это проект прежде всего социальный. Наши стилисты действительно преображают каждую героиню. И поэтому тысячи женщин мечтают попасть в их руки. Героини выпусков уходят от нас преображенными не только внешне, но и внутренне. Они становятся более решительными, уверенными в себе, целеустремленными. Их преображение – это пример для всех зрительниц, которые, сидя перед экраном телевизора, думают: «А я тоже так могу!»