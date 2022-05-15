Бабкина: «Никуда «Модный приговор» не исчез. Обязательно вернется!»

С начала спецоперации из эфира убрали ряд популярных развлекательных программ. Их место заняли информационные и аналитические передачи. Однако процесс возвращения полюбившихся проектов на телевидение уже начался. Так, ежедневная передача Елены Малышевой «Жить здорово!» в апреле вернулась в эфир, - рассказывает «Комсомольская Правда».
Зрители, тем не менее обеспокоены судьбой других популярных шоу. В частности, люди интересуются перспективами проекта «Модный приговор».
Народная артистка Надежда Бабкина, которая является соведущей этого шоу уже 12 лет, решила успокоить телезрителей. Бабкина записала обращение в микроблоге.
«Зрители часто интересуются, куда исчез «Модный приговор» и вернется ли он на ТВ. Никуда «Модный приговор» не исчез. Обязательно вернется! Считайте, что проект временно находится в творческом отпуске. Такая передача, как «Модный приговор» не может исчезнуть, ведь это проект прежде всего социальный. Наши стилисты действительно преображают каждую героиню. И поэтому тысячи женщин мечтают попасть в их руки. Героини выпусков уходят от нас преображенными не только внешне, но и внутренне. Они становятся более решительными, уверенными в себе, целеустремленными. Их преображение – это пример для всех зрительниц, которые, сидя перед экраном телевизора, думают: «А я тоже так могу!»
По словам Надежды Бабкиной, она росла в одном из астраханских сел, в котором проживало около 120 разных национальностей. Люди общались на многих языках, а среди гостей были украинцы, чей язык и песни Надежда Бабкина знает с детства.
Артистка сказала, что для нее стало неприятной неожиданностью решение Украины объявить ее персоной нон-грата.