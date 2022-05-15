СМИ: Хаматова планирует сдавать квартиру на Патриарших

Чулпан Хаматова восемь лет назад купила дом и получила вид на жительство в Латвии. А теперь уехала сюда жить насовсем. У Чулпан достаточно большой загородный коттедж, но он расположен в 80 километрах от Риги. Постоянно ездить оттуда на работу и учебу актрисе и трем ее дочерям проблематично.
Как пишет «Комсомольская Правда», может встать вопрос об аренде или приобретении квартиры в Риге.
В Москве у Хаматовой осталась квартира площадью 158 кв. м в доме 1910 года постройки в районе Патриарших прудов. Как стало известно журналистам, вопрос об ее продаже не звучал, коллеги актрисы рассказали, что она думает сдавать апартаменты.
Стоимость аренды квартиры в том же доме, что и у Чулпан Хаматовой, начинается от 300 тысяч рублей в месяц. В целом, по оценке риэлторов, недвижимость актрисы оценивается не менее чем в 120 млн рублей. В Риге за 60 мл рублей можно приобрести огромную квартиру от 250 кв. метров.
Недавно стало известно, что российская эмигрантка в Латвии Чулпан Хаматова получила работу в Новом рижском театре. Буквально на днях появилась информация о том, что актрису пригласили в постановку "Бесы" по одноименному роману Ф.М. Достоевского.