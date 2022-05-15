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41 минуту назад

СМИ: Хаматова планирует сдавать квартиру на Патриарших

Ирина Лебедева

Чулпан Хаматова восемь лет назад купила дом и получила вид на жительство в Латвии. А теперь уехала сюда жить насовсем. У Чулпан достаточно большой загородный коттедж, но он расположен в 80 километрах от Риги. Постоянно ездить оттуда на работу и учебу актрисе и трем ее дочерям проблематично.

СМИ: Хаматова планирует сдавать квартиру на Патриарших
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет «Комсомольская Правда», может встать вопрос об аренде или приобретении квартиры в Риге.

В Москве у Хаматовой осталась квартира площадью 158 кв. м в доме 1910 года постройки в районе Патриарших прудов. Как стало известно журналистам, вопрос об ее продаже не звучал, коллеги актрисы рассказали, что она думает сдавать апартаменты.

Стоимость аренды квартиры в том же доме, что и у Чулпан Хаматовой, начинается от 300 тысяч рублей в месяц. В целом, по оценке риэлторов, недвижимость актрисы оценивается не менее чем в 120 млн рублей. В Риге за 60 мл рублей можно приобрести огромную квартиру от 250 кв. метров.

Недавно стало известно, что российская эмигрантка в Латвии Чулпан Хаматова получила работу в Новом рижском театре. Буквально на днях появилась информация о том, что актрису пригласили в постановку "Бесы" по одноименному роману Ф.М. Достоевского.

Шоу-бизнес,Чулпан Хаматова,
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